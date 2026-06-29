Помещение пекарни у бывшего автосалона в Перми признано самовольной постройкой

Спорный объект был построен 2018 в году, право собственности на него было зарегистрировано в 2021 году. В мэрии заявили, что не выдавали разрешение на его строительство. Ответчик утверждал, что спорный объект является сооружение вспомогательного использования, в связи с чем, для его строительства получение разрешения на строительство не требовалось. В ходе судебных тяжб было установлен самовольный характер постройки. Кроме того, выяснилось, что эксплуатация сооружения создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара.