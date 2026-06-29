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Народные приметы на 30 июня: сегодня надо съесть как можно больше яиц

Сегодня нельзя долго оставаться в одиночестве.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Мануйло и Савелий, Солнцестой. В этот день традиционно проводили ярмарки, шумные гуляния с играми и песнями. Главным праздничным угощением были яйца — их варили, жарили, добавляли в тесто и другие блюда. Считалось, что чем больше яиц будет съедено, тем лучше будут нестись куры. По поверьям, в этот день солнце «застаивается», и землю покрывают густые туманы, в которых легко заблудиться. В это время особенно активна нечисть, которая принимает разные обличия, чтобы погубить как можно больше людей. Шумное веселье, горящие костры и искренний смех могли отпугнуть злых духов.

День благоприятен для домашних хлопот и перемен во внешности. Чтобы избавиться от страхов и дурных мыслей, надо подстричься.

Не стоит сегодня надолго надолго в одиночестве и тишине. Молодым девушкам и детям запрещено рвать белые кувшинки, по поверьям, за это жители подводного царства заберут человека на дно.

Народные приметы на 30 июня:

— вечером пошел дождь — непогода затянется надолго;

— алая заря — к богатому урожаю;

— ночная гроза — к череде теплых и солнечных дней;

— радуга появилась вечером на горизонте — к хорошей погоде.

Источник: iz.ru.