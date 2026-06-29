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Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки

Минфин перенес сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека».

Источник: РБК

Минфин перенес сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде, сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

В министерстве пояснили, что сейчас профильные ведомства продолжают готовить предложения по изменению программы в рамках поручения президента.

«В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

До этого изменение правил было запланировано на 1 июля.

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