В областном кардиоцентре впервые провели двойную операцию на сердце через мини-разрез

Главной сложностью вмешательства было то, что кардиохирургам надо было проводить манипуляции через «рабочий коридор» длиной всего 5−7 сантиметров. «Представьте, что вам нужно починить часовой механизм, не снимая задней крышки, а работая пинцетом через крошечное отверстие, — пояснил главный врач ФЦВМТ Виктор Цой. — При этом маятник не должен остановиться ни на секунду. Такая ювелирная точность у нас отработана на большом количестве операций, в том числе — и множественного коронарного шунтирования, но совместили АКШ с протезированием аорты через мини-доступ впервые».