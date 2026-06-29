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В областном кардиоцентре впервые провели двойную операцию на сердце через мини-разрез

Хирурги выполнили протезирование аорты и шунтирование правой коронарной артерии одновременно.

В калининградском Федеральном центре высоких медицинских технологий Минздрава России внедрили уникальную методику сочетанных операций на аорте и коронарных артериях. Кардиохирурги выполнили протезирование аорты и шунтирование правой коронарной артерии одновременно через небольшой боковой доступ. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Главной сложностью вмешательства было то, что кардиохирургам надо было проводить манипуляции через «рабочий коридор» длиной всего 5−7 сантиметров. «Представьте, что вам нужно починить часовой механизм, не снимая задней крышки, а работая пинцетом через крошечное отверстие, — пояснил главный врач ФЦВМТ Виктор Цой. — При этом маятник не должен остановиться ни на секунду. Такая ювелирная точность у нас отработана на большом количестве операций, в том числе — и множественного коронарного шунтирования, но совместили АКШ с протезированием аорты через мини-доступ впервые».

Как уточнили в минздраве, первыми пациентами стали трое калининградцев с жизнеугрожающим диагнозом: аневризма аорты, осложненная критическим сужением коронарной артерии. При таком диагнозе высок риск внезапной смерти от разрыва аорты или инфаркта.

«Все три операции, проведенные в июне, прошли успешно. Пациенты выписаны или готовятся к выписке, их состояние стабильное. Методика будет применяться при хирургическом лечении пациентов с сочетанной патологией, для которых открытая операция с большим разрезом представляет высокий риск», — отметили в минздраве.