Снос аварийных мостов на Петровской набережной в Воронеже обошелся в 15−17 млн

Стоимость демонтажа аварийных пешеходных мостов на Петровской набережной в Воронеже составила около 15−17 млн руб. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельном совещании в горадминистрации. Проблемные конструкции были снесены весной 2026 года.
«Если подрядная организация откажется исполнять повторный монтаж, также сделаем это за счет бюджета с последующим выставлением требований подрядчику. То есть либо они добровольно эти работы исполнят, либо в судебном порядке мы будем с них взыскивать», — пояснил господин Петрин. По его словам, монтажные работы могут начаться уже в июле.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на Петровской набережной в марте из-за угрозы обрушения мостов — конструкции дали крен из-за таяния льда. Демонтаж произвело петербургское АО «ПО “Возрождение”», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки.
В начале июня «Ъ-Черноземье» писал, что через 2,5 года в Воронеже на Петровской набережной планируется возвести термальный комплекс.
Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».