Снос аварийных мостов на Петровской набережной в Воронеже обошелся в 15−17 млн

«Если подрядная организация откажется исполнять повторный монтаж, также сделаем это за счет бюджета с последующим выставлением требований подрядчику. То есть либо они добровольно эти работы исполнят, либо в судебном порядке мы будем с них взыскивать», — пояснил господин Петрин. По его словам, монтажные работы могут начаться уже в июле.