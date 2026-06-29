Воронежцы устроили рейв под башкирский эпос

Первый и пока их единственный альбом основан на народном эпосе «Урал-Батыр». Впервые он был записан 115 лет от двух сказителей, а до этого передавался из уст в уста. AY YOLA выбрала из него самую суть, но сохранила дух. В том числе песни написаны на башкирском, клипы снимались в родном регионе — а сам проект привел к кратной популярность Башкортостана у туристов и самих жителей.