Воронежцы устроили рейв под башкирский эпос

Масштабным опен-эйром «Музыка мира» в парке «Белый колодец» под Воронежем завершился международный Платоновский фестиваль искусств. Всего на спектакли, концерты, выставки и встречи за месяц пришли более 45 тысяч человек, из них около двух тысяч приехали на «Музыку мира» послушать африканскую, мексиканскую и башкирскую музыку.
В 2025 году Платоновфест также шел около месяца, но собрал больше народу: тогда пришло почти 60 тысяч зрителей. Меньше было людей и одном из самых массовых событий — опен-эйре «Музыка мира» в «Белом колодце»: обычно на концерты групп из разных уголков мира приходят 3−3,5 тысячи человек, в 2026 году, по данным дирекции фестиваля, чуть более двух тысяч.
Спад интереса к опен-эйру можно объяснить: его дата пришлась на выпускные, повлиять на желание людей собираться в одном месте мог и ракетный удар по Воронежу с шестью погибшими и 62 ранеными, случившийся в начале прошлой недели. Даже первые автобусы до места уезжали под сирены, так как в регионе в день концерта была объявлена ракетная опасность.
Приехавшие же вели себя как обычно. «Музыка мира» проходит с 2014 года, за это время все уже поняли формат с несколькими выступающими и фудкортом на пляже у образованного из карьера пруда. Большинство приезжают с туристическим стульями и пледами, чтобы устроиться с максимальным комфортом.
Поднять на ноги часть приехавших смогла уже первая группа — Jupiter & Okwess из Конго уже однажды выступали в России и знают, что русскому человеку африканские ритмы по душе. Из этнического у них — несколько традиционных барабанов да маска барабанщика (кажется, впрочем, больше похожая на мексиканскую, какие делают на день мертвых). Остальное — электрогитары и бас.
Зато поют все, даже — и особенно — барабанщик, так что фронтмену Джупитеру Боконджи Илоле зачастую оставалось лишь подпевать, управлять толпой («Садитесь — прыгайте!» — кричал он в одной из песен) да делать диковинные па.
Музыка же, несмотря на электрические в основном инструменты, — почти чистая Африка: в традиционные мотивы континента органично вплетаются рок и фанк.
При этом ничем народным группа не вдохновлялась. Фронтмен пояснил, что все участники уже родились с этой музыкой, и, по сути, их творчество представляет не столько Конго, сколько вообще всю Африку в целом. И, несмотря, на веселую музыку, в текстах, по признанию певца, есть доля критики социального и политического устройства, но это не главное: народ Конго прошел через страдания, но не их Jupiter & Okwess хотят нести публике.
Вторыми на сцену вышли не менее зажигательные ребята — мексиканский коллектив Kumbia Boruka был в России впервые. Впрочем, играли там не только мексиканцы, но и музыканты из Чили, Аргентины и Франции. Из народных инструментов опять же перкуссия, но электрические инструменты также разбавляли духовые и аккордеон.
Получившаяся дикая смесь, как пояснили сами музыканты, — и есть кумбия (особый стиль с латиноамериканскими ритмами, в честь которого и названа группа), но в миксе с хип-хопом, ска, регги. С одним из пионеров стиля Сельсо Пиньей участникам «Музыки мира» даже довелось поработать. В целом же для русского уха наиболее подходящая ассоциация того, что звучало на сцене — группировка «Ленинград».
А завершили вечер настоящим рейвом, пожалуй, главные сейчас звезды РФ на мировой сцене — башкирское трио AY YOLA. Группу в 2024 году создал известный местный диджей Руслан «Север» Шайхитдинов. Он привлек петь свою дочь Адель и мультиинструменталиста Рината Рамазанова, которые отвечает за игру курае — народном духовом инструменте — и горловое пение. Сам основатель создает электронную подложку, а также играет на басу и тюркском смычковым кобызе.
Первый и пока их единственный альбом основан на народном эпосе «Урал-Батыр». Впервые он был записан 115 лет от двух сказителей, а до этого передавался из уст в уста. AY YOLA выбрала из него самую суть, но сохранила дух. В том числе песни написаны на башкирском, клипы снимались в родном регионе — а сам проект привел к кратной популярность Башкортостана у туристов и самих жителей.
На «Музыке мира» AY YOLA уложилась в часовой сет, в рамках которого зрители еще услышали и краткий пересказ эпоса на обоих языках. И такое просвещение никак нельзя назвать скучным — музыкантам даже особо не пришлось подбадривать зрителей, которые неистово прыгали у сцены и даже иногда подпевали.
По словам Руслана Шайхитдинова, на Платоновфесте творилась настоящее таинство:
— Будто высшие силы спустились и были с нами на сцене. Я смотрел в зал: у всех искрились глаза, люди выпрыгивали выше своих возможностей. Настоящая музыка мира не нуждается в переводе — она звучит от сердца к сердцу.
Он отметил, что знаки были и по ходу работы над альбомом. Например, у Руслана и Рената разница в возрасте 13 лет, и такая же — у Рината и Адели; а длительность песни про пошедшего дорогой тьмы Шульгена (брат Урала) составила 3 минуты 33 секунды.
Ринат Рамазанов отметил, что все участники к моменту запуска проекта уже состоялись в профессии, но именно соединение их опыта привело к такому успеху.
— Я всегда мечтал, чтобы о нашем древнем эпосе узнали во всем мире. Еще в студенческие годы говорил друзьям: «Скоро о Башкортостане узнает мир!» То, что происходит с нашим проектом сейчас, — огромная радость и гордость для нас. Вся наша республика ликует, — добавил музыкант.
Кстати.
В течение месяца в Воронеже прошёл двухдневный Фестиваль уличных театров «Цветы на земле», состоялось 15 показов 6 спектаклей, 4 концерта, из которых 2 опен-эйра, трехдневная книжная ярмарка, эстафета-чтение, 2 выставки, 5 творческих встреч с писателями, 6 событий бесплатной образовательной программы и фотографический перформанс «Имя этой силы — свет».