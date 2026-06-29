Главные новости к вечеру 29 июня 2026 года

США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.