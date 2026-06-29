Главные новости к вечеру 29 июня 2026 года

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе двухдневного неформального общения на Валдае обсудили вопросы безопасности, эскалации со стороны Европы, а также Украину, сообщил Песков. По его словам, Лукашенко не передавал Путину посланий от Киева.
Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы
На совещании у заместителя председателя правительства Александра Новака главы регионов отчитались о запасах топлива и предложили дополнительные меры для балансировки рынка. Особый акцент сделали на снабжении фермеров и сельхозпредприятий в период уборочной кампании. Власти продолжат собирать данные о ценах и наличии нефтепродуктов в каждом субъекте.
ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области
Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА «Герань», сообщили в Минобороны. Помимо этого, дроны вывели из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа в районе поселка Панютино.
В Минске заявили об ответе в случае пересечения Украиной госграницы
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае пересечения украинской стороной белорусской границы. Ранее Зеленский потребовал от Александра Лукашенко убрать технику, размещенную в приграничных с Украиной районах Белоруссии. Затем он сказал, что эту технику отключили.
На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер
США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.