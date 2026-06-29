Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 29 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 29 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе двухдневного неформального общения на Валдае обсудили вопросы безопасности, эскалации со стороны Европы, а также Украину, сообщил Песков. По его словам, Лукашенко не передавал Путину посланий от Киева.

Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы

Источник: РИА "Новости"

На совещании у заместителя председателя правительства Александра Новака главы регионов отчитались о запасах топлива и предложили дополнительные меры для балансировки рынка. Особый акцент сделали на снабжении фермеров и сельхозпредприятий в период уборочной кампании. Власти продолжат собирать данные о ценах и наличии нефтепродуктов в каждом субъекте.

ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры в Харьковской области

Источник: РИА "Новости"

Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА «Герань», сообщили в Минобороны. Помимо этого, дроны вывели из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа в районе поселка Панютино.

В Минске заявили об ответе в случае пересечения Украиной госграницы

Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае пересечения украинской стороной белорусской границы. Ранее Зеленский потребовал от Александра Лукашенко убрать технику, размещенную в приграничных с Украиной районах Белоруссии. Затем он сказал, что эту технику отключили.

На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

Источник: Reuters

США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше