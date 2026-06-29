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В День рыбака КЖД меняют вечернюю «Ласточку» Светлогорск — Калининград на ночную

Электропоезд в честь праздника собираются перенести на 0:15.

Вечерняя электричка, следующая из Светлогорска в Калининград, 11 июля будет отменена, а вместо нее перевозчик назначил ночную «Ласточку». Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД, расписание вечернего пригородного электропоезда корректируется в связи с празднованием в Пионерском Дня города и Дня рыбака.

«Пригородный поезд, курсирующий из Светлогорска в 22:40, 11 июля будет отменен, — уточняют в КЖД. — “Ласточка” отправится со станции Светлогорск-2 12 июля в 0:15, со станции Пионерский Курорт — в 0:30. Время прибытия на Южный вокзал — в 1:16. В пути следования предусмотрены все остановки».

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