В День рыбака КЖД меняют вечернюю «Ласточку» Светлогорск — Калининград на ночную

«Пригородный поезд, курсирующий из Светлогорска в 22:40, 11 июля будет отменен, — уточняют в КЖД. — “Ласточка” отправится со станции Светлогорск-2 12 июля в 0:15, со станции Пионерский Курорт — в 0:30. Время прибытия на Южный вокзал — в 1:16. В пути следования предусмотрены все остановки».