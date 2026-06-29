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Сразу два крупных института реорганизуют в Беларуси

В Беларуси реорганизуют Академию образования.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о реорганизации Академии образования, сообщили в белорусском правительстве.

«Реорганизация Академии образования будет осуществлена путем присоединения Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы с последующим переименованием в учреждение образования “Академия национального образования”, — рассказали в правительстве Беларуси.

Уточняется, что Академия национального образования обеспечит преемственность в научно-методическом обеспечении. Речь идет о всех уровнях образования: от дошкольного до высшего, а также дополнительного образования взрослых, детей и молодежи. Кроме того будет обеспечена реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.