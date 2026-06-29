Shaman рассказал, как бойцы СВО взяли высоту под его песню «Мой бой»

«У нас состоялся прямой разговор. Я задал прямой, открытый вопрос. Я ему сказал: “Скажи, слушай, а вот то, что я пою, там, песни пишу, езжу к вам. То, чем я занимаюсь, — это вообще вам нужно? Это вам хоть как-то помогает?” Ответ меня просто ошеломил и мгновенно пробил на слезу», — рассказал Дронов.