Shaman рассказал, как бойцы СВО взяли высоту под его песню «Мой бой»

МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал о разговоре с участником специальной военной операции, который сообщил, что бойцы брали высоту под песню артиста «Мой бой».
По словам артиста, он регулярно посещает зону проведения СВО с благотворительными выступлениями и общается с военнослужащими. Рассказывая об одном из таких визитов, Дронов сообщил о беседе с одним из бойцов в госпитале без камер и журналистов.
«Когда я бываю там за ленточкой со своими благотворительными выступлениями, концертами, общаемся с бойцами. И вот в одном из визитов в одном госпитале я общался с бойцом напрямую, без камер, без ваших коллег», — сказал он на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в понедельник.
Артист добавил, что задал военнослужащему прямой вопрос о значении его творчества.
«У нас состоялся прямой разговор. Я задал прямой, открытый вопрос. Я ему сказал: “Скажи, слушай, а вот то, что я пою, там, песни пишу, езжу к вам. То, чем я занимаюсь, — это вообще вам нужно? Это вам хоть как-то помогает?” Ответ меня просто ошеломил и мгновенно пробил на слезу», — рассказал Дронов.
По словам певца, трогательная история военнослужащего стала для него неожиданной и вызвала множество эмоций.
«Знаете, что он ответил? Ты что? Мы, — говорит, — недавно с пацанами под твою песню “Мой бой” высоту взяли», — заключил артист.
Shaman — российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия» и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение», финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке «Live Арена». По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.