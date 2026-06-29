Росавиация сообщила о продолжающихся поисках вертолета Robinson

В Приморье продолжаются поиски вертолета Robinson R-44 авиакомпании «Гранат», который пропал 21 июня, сообщила Росавиация. Координацией поисково-спасательных работ занимается Дальневосточное МТУ ведомства.
В понедельник, 29 июня, в районе поиска вертолета работала наземная группа из 14 спасателей МЧС, кинологов и 65 специалистов авиалесоохраны. Поиски осложнялись труднопроходимой гористой местностью.
Как уточнили в Росавиации, с наступлением темноты поисковые работы приостановят до утра вторника, 30 июня.
Robinson R-44, выполняющий лесоавиационные работы, перестал выходить на связь днем в воскресенье, 21 июня. Как сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура, вертолет вылетел из поселка Терней в направлении села Единка и в назначенное время не вышел на связь.
По данным СК, на борту воздушного судна находились два человека: пилот и летчик-наблюдатель. После пропажи вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».