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Нижегородцы могут сообщить о незаконной торговле бензином

Полученные обращения будут рассмотрены и направлены в уполномоченные контрольные и правоохранительные органы.

В Нижегородской области начали выявлять и пресекать незаконную торговлю бензином и дизельным топливом. Координирует работу минпромторг региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородцев призывают сообщать о случаях продажи топлива вне АЗС, а также о других признаках нелегальной торговли. Для направления такого обращения нужно указать адрес, где осуществляется незаконная продажа. Также в обращении можно указать дополнительную информацию, которая поможет установить обстоятельства нарушения.

Полученные обращения будут рассмотрены и направлены в уполномоченные контрольные и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин отчитался о ситуации на АЗС в Нижнем Новгороде 29 июня.