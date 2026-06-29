Нижегородцы могут сообщить о незаконной торговле бензином

В Нижегородской области начали выявлять и пресекать незаконную торговлю бензином и дизельным топливом. Координирует работу минпромторг региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нижегородцев призывают сообщать о случаях продажи топлива вне АЗС, а также о других признаках нелегальной торговли. Для направления такого обращения нужно указать адрес, где осуществляется незаконная продажа. Также в обращении можно указать дополнительную информацию, которая поможет установить обстоятельства нарушения.
Полученные обращения будут рассмотрены и направлены в уполномоченные контрольные и правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин отчитался о ситуации на АЗС в Нижнем Новгороде 29 июня.