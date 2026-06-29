Нижегородцы могут сообщить о незаконной торговле бензином

Нижегородцев призывают сообщать о случаях продажи топлива вне АЗС, а также о других признаках нелегальной торговли. Для направления такого обращения нужно указать адрес, где осуществляется незаконная продажа. Также в обращении можно указать дополнительную информацию, которая поможет установить обстоятельства нарушения.