Суд арестовал группу обвиняемых в убийстве студента в Омске

«Я никогда ничего не слышала об этих людях. ~Думаю, он знал только одного из них. Скорее всего, именно этот человек каким-то образом заманил Сашу на пустырь, где его уже ждали остальные.~ Саша мне не жаловался на то, что его кто-то обижает, преследует, иначе я бы этого просто так не оставила», — сказала мать погибшего.