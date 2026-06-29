В Ростовской области прекратили полномочия четырех судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия четырех судей. Решение вынесли 26 июня 2026 года на заседании коллегии.
В отставку в июле, августе и в сентябре должны уйти судьи Ростовского областного суда, Ремонтненского районного суда Ростовской области, а также мировые судьи судебных участков № 6 в Первомайском и Ворошиловском судебных районах Ростова-на-Дону.
Увольнение утвердили в рамках закона «О статусе судей в Российской Федерации».
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