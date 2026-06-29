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«Мы обречены»: что будет с акциями, доходностями ОФЗ и ставкой ЦБ

Индекс Мосбиржи растет вторую сессию подряд. Что это за аномалия и как долго она продлится? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Дмитрий Донецкий из «Солид Инвестиции» обсудили хитросплетения фондового рынка.

Источник: РБК

[01:46] Рынок всегда прав?

[03:49] Четыре варианта действий инвестора.

[07:08] Отзыв лицензии у «Алор+».

[11:38] ЦБ пересмотрит прогнозы?

[16:27] Отток с депозитов: куда уходят деньги.

[22:37] Длинные ОФЗ: время покупать?

[35:00] Отношения эмитентов и миноритариев.

Рынок всегда прав — в любой момент времени можно сказать про каждый актив, что покупатели и продавцы нашли баланс, — но если так рассуждать, то заработать на нем невозможно, подчеркнул руководитель отдела доверительного управления «Солид Инвестиции» Дмитрий Донецкий в эфире Радио РБК. Для заработка нужно понимать, какие есть драйверы и что может измениться. «Мы, по сути, зарабатываем на изменениях, на каких-то своих ожиданиях, своих прогнозах, что будет по-другому, а не так, как сейчас думает рынок», — отметил эксперт.

В данный момент у инвестора есть четыре варианта действий. Первый — пополнить портфель и докупить акции в ожидании скорого отскока. Второй вариант — выйти из акций и перейти в альтернативный источник дохода, например, в фонды денежного рынка или депозиты, но здесь есть риск зафиксировать потери и остаться без позиции в момент отскока. Кроме того, инвестор может перейти в альтернативные инструменты (облигации, валюту), или произвести ребалансировку портфеля — то есть сократить выросшие активы и докупить отставшие, обладающие потенциалом роста.

Если в ближайшие 5−10 лет ключевая ставка будет ниже 13%, то текущие доходности на рынке госдолга (около 16%), являются хорошей точкой входа в этот актив, отметил Дмитрий Донецкий. Кривая бескупонной доходности ОФЗ приобрела нормальный вид — она больше не инвертирована, следовательно, на ближайшем горизонте рынок не ожидает какого-то кризиса, соглашается финансовый аналитик Никита Митрофанов. Экономист держит 70% портфеля в корпоративных облигациях.