«Мы обречены»: что будет с акциями, доходностями ОФЗ и ставкой ЦБ

Рынок всегда прав — в любой момент времени можно сказать про каждый актив, что покупатели и продавцы нашли баланс, — но если так рассуждать, то заработать на нем невозможно, подчеркнул руководитель отдела доверительного управления «Солид Инвестиции» Дмитрий Донецкий в эфире Радио РБК. Для заработка нужно понимать, какие есть драйверы и что может измениться. «Мы, по сути, зарабатываем на изменениях, на каких-то своих ожиданиях, своих прогнозах, что будет по-другому, а не так, как сейчас думает рынок», — отметил эксперт.