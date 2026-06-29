Черепицу со старого дома на Вагонке кидают в кеску и бьют

Вагонка стала одним из исторических районов города, где с домов снимают старинную черепицу, уничтожая ее, а на крышу монтируют безликие металлические листы. Об этой «эпидемии» «Комсомолка» писала еще в 2024 году. С тех пор ситуация не улучшилась.