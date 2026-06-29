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Черепицу со старого дома на Вагонке кидают в кеску и бьют

Здание на улице Ремонтной лишается своего исторического облика.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Ремонтной ремонтируют многоквартирный дом № 127. Замены дождалось покрытие крыши. Историческую черепицу представители подрядчика снимают, бросают в мусорный контейнер и бьют, не пытаясь сохранить. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель Александр Панфилов.

— Черепицу бросают в кеску. Вероятно это еще один дом на Вагонке, который готовится навсегда потерять керамическую крышу, — говорит горожанин.

. Александр Панфилов.

Ранее в Фонде капремонта говорили о том, что к наследию относятся бережно и даже был создан специальный депозитарий, куда свозили исторические материалы.

Вагонка стала одним из исторических районов города, где с домов снимают старинную черепицу, уничтожая ее, а на крышу монтируют безликие металлические листы. Об этой «эпидемии» «Комсомолка» писала еще в 2024 году. С тех пор ситуация не улучшилась.

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