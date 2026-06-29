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Участок дороги обвалился в поселке Семидворье под Алуштой

Причиной стали работы по прокладке сетей газоснабжения.

Источник: Галина Огнева

В поселке Семидворье недалеко от Алушты произошел обвал грунта. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

На участке дороги, проходящей через частную территорию и используемой жителями микрорайона «Дельфин» для подъезда к своим домам, из-за прокладки сетей газоснабжения и движения строительной техники произошел обвал грунта.

«Учитывая, что данный участок дороги находится в частной собственности, собственнику было рекомендовано незамедлительно перекрыть дорогу и выдано предписание о необходимости проведения работ по укреплению дорожного полотна, включая отсыпку и другие мероприятия», — сообщила глава городской администрации Галина Огнева.