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Baza: Дроны-громкоговорители появились в Белоруссии

Дроны-громкоговорители появились в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Дроны-громкоговорители появились в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Беспилотники патрулируют пляжи и береговую линию вдоль различных водоемов. Благодаря ним спасатели в прямом эфире следят за обстановкой и с помощью встроенного мегафона предупреждают отдыхающих об опасности. Если люди заходят в воду в запрещенном месте, дрон направляет предупреждение с воздуха: «Внимание, купание запрещено. Данное место небезопасно».

Кроме того, беспилотники напоминают отдыхающим об опасности купания в нетрезвом виде и следят за детьми, оставшимися у воды без присмотра взрослых, говорится в публикации.

В конце марта министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что доставка пиццы дронами станет обыденностью через три-четыре года. По словам министра, от появления робота-доставщика до его массового применения прошло около двух лет. Он отметил, что развитие технологий и цифровизация значатся в повестке предстоящего форума.

Ранее начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов заявил, что курьеров в Москве планируют заменить роботами-доставщиками. При этом скорость движения таких роботов будет составлять от трех до пяти километров в час.

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