Baza: Дроны-громкоговорители появились в Белоруссии

В конце марта министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что доставка пиццы дронами станет обыденностью через три-четыре года. По словам министра, от появления робота-доставщика до его массового применения прошло около двух лет. Он отметил, что развитие технологий и цифровизация значатся в повестке предстоящего форума.