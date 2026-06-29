Вышвырнули как бездомную: Монахиню, 30 лет спасающую котят, прогнали от ТЦ в Воронеже

Арсения Комельская проживает в Задонске Липецкой области, который находится в 85 километрах от Воронежа. В этом небольшом городе с населением менее 10 тысяч человек она является единственным зооволонтёром. Бездомных зверей ей подбрасывают постоянно. Несмотря на активное ведение соцсетей, найти желающих забрать хвостатых через интернет в маленьком Задонске крайне сложно. Именно поэтому монахиня регулярно приезжает в Воронеж, рассчитывая на высокий людской трафик.