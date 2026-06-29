В Словакии спустя 40 лет стройки запустят реактор советской разработки

Запуск в ЕС источников энергии, в том числе атомной, заменяющих газ при выработке электричества, начались в Европе на фоне отказа от российского газа. В феврале вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: импорт СПГ окончательно запретят с 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. Фицо в апреле заявил, что Словакия готовится подать в суд Евросоюза иск против запрета на поставки российского газа. Исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский заявлял о готовности страны увеличить импорт российского газа в 2026 году.