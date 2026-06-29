В Словакии спустя 40 лет стройки запустят реактор советской разработки

В Словакии 29 июня началась загрузка топлива в четвертый, последний, энергоблок АЭС «Моховце», который строили рекордные 39 лет, — сообщает Bloomberg. Агентство уточняет, что реактор построен по советской разработке, а топливо ему поставила структура «Росатома».
«Новая станция обеспечит нам надежное энергоснабжение в любое время. Это значительный шаг вперед для Словакии и всего восточноевропейского региона», — заявил генеральный директор Slovenske Elektrarne Бранислав Стрычек, которая управляет АЭС.
По словам топ-менеджера, новый реактор ВВЭР-440 в «Моховце» будет производить около 3,5 тераватт-часа электроэнергии в год, в результате доля атомной генерации в Словакии достигнет 77%.
Как пишет агентство, 39 лет строительства — второй по длительности срок в истории отрасли. Эта проволочка связана с проблемами финансирования, ужесточением норм безопасности и некачественными работами, пишет Bloomberg. А зависимость ЕС от российских энергоресурсов проект не снижает — топливо для АЭС «Моховце» пока поставляет исключительно структура российской госкорпорации — компания ТВЭЛ.
Агентство отмечает, что, несмотря на планы ЕС отказаться от российских энергоносителей, зависимость от поставок ядерного топлива из России сохраняется. Bloomberg пишет, что Slovenske Elektrarne запаслась продукцией ТВЭЛ до 2031 года.
Правда, компания стремится к диверсификации и сотрудничает с американской Westinghouse и французской Framatome, первые поставки топливных элементов от которых ожидаются в 2028 году.
Bloomberg отмечает, что Россия контролирует около 40% мирового обогащения урана, поэтому Словакия возражает против быстрого сворачивания импорта оттуда, указывая на нехватку альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам Стрычека, страна могла бы отказаться от российского топлива к 2032 году, если ЕС ограничит использование своих обогатительных мощностей другими странами.
Строительство двух последних блоков АЭС «Моховце» стартовало в 1987 году, но было заморожено в начале 1990-х после падения Советского Союза. На возобновлении работ в 2008-м настоял премьер Роберт Фицо, убедив бывшего владельца Slovenske Elektrarne — итальянскую компанию Enel. Первоначально проект оценивался в €2,8 млрд со сроком строительства в пять лет, но итоговая стоимость достигла €6,7 млрд. Дольше строилась лишь американская АЭС «Уоттс-Бар» — 43 года, отмечает Bloomberg.
Словакия планирует запустить еще один реактор на площадке АЭС «Богунице» совместно с Westinghouse, но проект пока на ранней стадии и завершится не раньше 2040 года.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в мае сообщил, что стоимочсть поставок российского топлива для атомных станций Словакии составит в 2026 году €160 млн. «У нас не только сегодня поставки идут, у нас примерно до середины 30-х годов существуют договоренности о системных поставках улучшенного уже топлива с повышенными показателями эффективности», — сказал он.
Запуск в ЕС источников энергии, в том числе атомной, заменяющих газ при выработке электричества, начались в Европе на фоне отказа от российского газа. В феврале вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: импорт СПГ окончательно запретят с 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. Фицо в апреле заявил, что Словакия готовится подать в суд Евросоюза иск против запрета на поставки российского газа. Исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский заявлял о готовности страны увеличить импорт российского газа в 2026 году.
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