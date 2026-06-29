Какой сегодня праздник: Всемирный день социальных сетей

День рождения Бабы Яги отмечают ежегодно 30 июня. Это неформальный, но весёлый праздник, призванный привлечь внимание к славянской мифологии и народным сказкам. Выбор даты связан с народными поверьями: конец июня считался временем, когда границы между мирами становятся особенно тонкими, а магия ощущается ярче всего. По легенде, именно в этот период Баба Яга и отмечает свой день рождения. Баба Яга — один из самых ярких и неоднозначных персонажей славянских сказок. В разных историях она предстаёт по‑разному: злой ведьмой, которая пытается навредить герою; мудрой помощницей, дающей ценные советы и подсказки; хранительницей тайн и проводницей между мирами. В древности её воспринимали как могущественную женщину, связанную с природой и колдовством, а позже она стала символом мудрости, старости и женской силы.