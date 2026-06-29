Какой сегодня праздник: Всемирный день социальных сетей

Сегодня Всемирный день социальных сетей. Праздник отмечает революцию в способах общения (соцсети позволили людям поддерживать связь независимо от расстояния); возможности для обмена информацией — от личных новостей до глобальных событий, а также создание сообществ по интересам: поиск единомышленников, профессиональных контактов, хобби‑групп. Точного числа назвать нельзя — социальных сетей в мире тысячи, и цифра постоянно меняется. По оценкам исследовательских компаний, регулярно — хотя бы раз в месяц — соцсетями в России пользуются около 95 млн человек старше 12 лет — это примерно 80% всего населения страны.
День рождения Бабы Яги отмечают ежегодно 30 июня. Это неформальный, но весёлый праздник, призванный привлечь внимание к славянской мифологии и народным сказкам. Выбор даты связан с народными поверьями: конец июня считался временем, когда границы между мирами становятся особенно тонкими, а магия ощущается ярче всего. По легенде, именно в этот период Баба Яга и отмечает свой день рождения. Баба Яга — один из самых ярких и неоднозначных персонажей славянских сказок. В разных историях она предстаёт по‑разному: злой ведьмой, которая пытается навредить герою; мудрой помощницей, дающей ценные советы и подсказки; хранительницей тайн и проводницей между мирами. В древности её воспринимали как могущественную женщину, связанную с природой и колдовством, а позже она стала символом мудрости, старости и женской силы.
Международный день астероида приурочен к Тунгусскому событию 1908 года: в Сибири упал Тунгусский метеорит. Последствия были масштабными: взрывная волна, по мощности сравнимая с взрывом водородной бомбы; поваленные деревья на территории свыше 2 тысяч кв.км; пострадавшие люди и животные; свечение неба, наблюдавшееся несколько дней на огромной территории — от Атлантики до центральной Сибири. Это крупнейшее задокументированное столкновение Земли с космическим телом. Международный день астероида — это не просто памятная дата, а глобальная инициатива, объединяющая учёных, энтузиастов и общественность для решения важной задачи: защиты Земли от космических угроз.