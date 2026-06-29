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Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников из госреестра

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра. Речь идет об объектах культурного наследия, которые были утрачены или необоснованно туда включены.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра. Речь идет об объектах культурного наследия, которые были утрачены или необоснованно туда включены.

Объекты культуры регионального и местного значения вносятся в госреестр по решению властей субъектов, а исключаются постановлением правительства. «Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры», — сказала госпожа Матвиенко на встрече с Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет областные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Решение должно быть согласовано с Минкультуры России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Особнякам перепридумывают охранные грамоты».

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