Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников из госреестра

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра. Речь идет об объектах культурного наследия, которые были утрачены или необоснованно туда включены.
Объекты культуры регионального и местного значения вносятся в госреестр по решению властей субъектов, а исключаются постановлением правительства. «Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры», — сказала госпожа Матвиенко на встрече с Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).
В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет областные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Решение должно быть согласовано с Минкультуры России.
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