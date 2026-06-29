Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников из госреестра

Объекты культуры регионального и местного значения вносятся в госреестр по решению властей субъектов, а исключаются постановлением правительства. «Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры», — сказала госпожа Матвиенко на встрече с Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).