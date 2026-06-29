Российские аграрии собрали более 1 млн тонн зерна нового урожая

В министерстве уточнили, что, хотя в некоторых субъектах федерации сохраняется влияние погодных аномалий, общий ритм полевых работ оценивается как обычный, без сбоев. При этом интенсивность уборки будет наращиваться постепенно, по мере того как хлеба будут достигать необходимой кондиции.