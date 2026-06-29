Рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков после скандала с бывшими

Одна из них, Режина Нтахомпогазе, заявила, что пережила выкидыш из-за постоянного стресса. Также она обвиняла музыканта в связях с несовершеннолетними фанатками. Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, пожаловалась на массовый хейт. По её словам, он начался из-за слухов, которые 9mice якобы распространяет о ней в московской тусовке.