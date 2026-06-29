В Севастополе снова отключают свет — причина и адреса

«По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал он в своем канале в МАКС.