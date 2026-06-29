В Севастополе снова отключают свет — причина и адреса

«По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал он в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что электроснабжение в понедельник, 29 июня, будет ограничено до 21.00 на десятках улиц во всех районах города.
Так, в Балаклавском районе ограничение действует непосредственно в Балаклаве на улицах: Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого и Квартальная.
Кроме того, под ограничения подпадают пригород и поселки. А именно села Флотское, Оборонное, Штурмовое и Благодать. А также поселок Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского и балка Бермана.
Также ограничат электроснабжение на улицах: Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, Сапунгорская, Связистов, Каштановая, Предместная, Второй Обороны и Делегардова балка.
В Гагаринском районе города под ограничения попадают улицы в микрорайоне Казачья бухта. Это ул. Лиговская, а также Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес и бухта Казачья.
Кроме того, света не будет на улицах Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей и Комбрига Потапова.
Также временно без свет торговые центры, расположенные в этом районе: «Лаванда» и «Муссон».
В Ленинском районе под ограничениями центр и прилегающие улицы. А именно:
мыс Хрустальный и площадь Восставших. Улицы Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака и Мартынова бухта.
В Нахимовском районе это Инкерман (ул. Советская балка, Раенко и Симферопольское шоссе).
А также Северная сторона и окрестности:
Мекензиевы горы, бухта Голландия. Улицы Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадронная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев и Циолковского.
Кроме того, ограничения в этом районе действуют в поселке Водоканал и на улицах:
Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, Колодкина.
В Качинском муниципальном округе ограничение коснется всего поселка Кача.
«Прошу вас с пониманием отнестись к этим временным трудностям. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», — обратился губернатор к севастопольсцам.