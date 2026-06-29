Беспрозванных о топливном кризисе: «Трудности преодолеем, но необходимо время»

Для преодоления топливного кризиса в Калининградской области необходимо время. С таким заявлением в понедельник вечером в своем канале «Макс» выступил губернатор Алексей Беспрозванных, который заодно отчитался о своей встрече с вице-премьером Александром Новаком.
«Дорогие калининградцы, ситуация с топливом действительно непростая. Я понимаю ваши тревоги и создавшийся ажиотаж. Мы делаем все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию, — написал губернатор. — Сегодня работаю в Москве, и главный вопрос — обеспеченность региона топливом. Встретился с вице-премьером Александром Новаком. Обсудили ситуацию, обозначил запрос нашего региона. Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей».
Далее Беспрозванных сообщил, что ему известно об очередях на заправках и об отсутствии топлива на некоторых из них.
«На многих заправках в регионе очереди за топливом, в основном за бензином, не всегда в наличии нужная марка, — продолжил глава региона. — Бензин на заправках заканчивается быстро, топливные операторы перестраивают графики подвоза. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт. Президент лично включен в работу по стабилизации топливной ситуации в стране. На максимуме работа нефтеперерабатывающих заводов, на рынок поступили ранее накопленные объемы топлива, но вместе с этим резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года, в июле объемы производства по прогнозу должны нарастить. Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина».
Беспрозванных также уточнил, что поставки дизеля и бензина в Калининградскую область продолжаются.
«Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждем еще, бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки. Приоритет для нас — обеспечить им общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику. У аграриев начинается уборочная — они должны получать топливо бесперебойно. Уверен, что эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время. Я лично на связи с руководителями топливных компаний», — заключил он.