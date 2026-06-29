Беспрозванных о топливном кризисе: «Трудности преодолеем, но необходимо время»

«На многих заправках в регионе очереди за топливом, в основном за бензином, не всегда в наличии нужная марка, — продолжил глава региона. — Бензин на заправках заканчивается быстро, топливные операторы перестраивают графики подвоза. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт. Президент лично включен в работу по стабилизации топливной ситуации в стране. На максимуме работа нефтеперерабатывающих заводов, на рынок поступили ранее накопленные объемы топлива, но вместе с этим резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года, в июле объемы производства по прогнозу должны нарастить. Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина».