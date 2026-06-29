«Ситуация непростая»: Беспрозванных рассказал, как будут решаться проблемы с топливом в Калининградской области

Губернатор упомянул, что на многих заправках в регионе очереди за топливом и не всегда в наличии нужная марка, а некоторые заправки и вовсе прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт.