AFP: Макрон носит темные очки из-за проблем с глазом, а не с женой

На базе Истр Эммануэль Макрон выступал перед французскими военнослужащими. В связи с внешним видом главы государства пользователи соцсети X высмеяли его и пошутили, что тот стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит. По словам пользователей Сети, Макрон понимает, что с его супругой «не стоит вести себя слишком самонадеянно».