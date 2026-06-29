AFP: Макрон носит темные очки из-за проблем с глазом, а не с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на официальную встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в солнцезащитных очках из-за проблем с глазами. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее в СМИ и социальных сетях выдвигались различные неофициальные версии, объясняющие частое появление президента на публике в очках бренда Henry Jullien. Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо пошутил, что глава Франции Эммануэль Макрон мог вновь появиться в очках на публике из-за якобы пощечины от жены Брижит.
Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в непрозрачных солнцезащитных очках. Особое внимание к глазам Макрона возникло после того, как французский лидер вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Президент во время выступления извинился за «неэстетичный» вид, однако инцидент сразу породил очередную волну шуток о том, что Макрона избивает жена.
На базе Истр Эммануэль Макрон выступал перед французскими военнослужащими. В связи с внешним видом главы государства пользователи соцсети X высмеяли его и пошутили, что тот стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит. По словам пользователей Сети, Макрон понимает, что с его супругой «не стоит вести себя слишком самонадеянно».