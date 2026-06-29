Минфин объявил о работе над улучшением семейной ипотеки

В Минфине также подчеркнули, что условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года. До 1 июля ведомство вместе с Минстроем должно подготовить предложения по дальнейшему развитию программы. Ранее эксперты объясняли, что слухи о резком повышении ставки часто распространяют сами риелторы, чтобы подстегнуть спрос на жилье.