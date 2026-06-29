Минфин объявил о работе над улучшением семейной ипотеки

На данный момент профильные ведомства продолжают работу над изменениями в программе семейной ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
В министерстве уточнили, что предложения готовят в рамках исполнения поручения президента России. Другие детали возможных изменений в Минфине не привели.
«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования “Семейная ипотека”», — говорится в сообщении.
В Минфине также подчеркнули, что условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года. До 1 июля ведомство вместе с Минстроем должно подготовить предложения по дальнейшему развитию программы. Ранее эксперты объясняли, что слухи о резком повышении ставки часто распространяют сами риелторы, чтобы подстегнуть спрос на жилье.