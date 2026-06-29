Главные новости за 29 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе фиксируют случаи перепродажи бензина по завышенным ценам. По его словам, некоторые жители приобретают топливо на АЗС, а затем реализуют его примерно по 100 ₽ за литр. Власти пока сохраняют действующие ограничения на отпуск бензина и не планируют их ужесточать.