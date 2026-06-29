Дзержинск поездит на двоих

Администрация Дзержинска и минтранс Нижегородской области обсудили ситуацию с неучастием МУП «Экспресс» в торгах на обслуживаемые этим предприятием муниципальные автобусные маршруты. Как единственный участник их выиграло ООО «Столица-авто», которое должно вывести свои автобусы с 1 июля. В министерстве договорились дать «Экспрессу» три других автобусных маршрута. Областные чиновники считают, что для Дзержинска будет лучше, если в городе будут работать и частный перевозчик, и МУП, совместно выполняя больший объем транспортной работы. В мэрии заверили, что ни о каком сокращении деятельности «Экспресса» речи не идет. Однако в отношении его руководства назначена служебная проверка: глава города хочет понять причины неучастия муниципального перевозчика в розыгрыше маршрутов.