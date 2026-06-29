Сбер проанализировал, сколько жителей Ростова-на-Дону делают сбережения

Свыше половины опрошенных жителей Ростова-на-Дону в 2026 году регулярно откладывают деньги.
Это данные из исследования СберНПФ, СберСтрахования жизни и УК «Первая» — партнёров СберИнвестиций. Самым востребованным инструментом остаются банковские вклады и накопительные счета (70%). При этом 15% жителей донской столицы инвестируют, а каждый десятый — копит с программой долгосрочных сбережений и полисами страхования жизни. Ещё 10% хранят деньги наличными.
12% сберегателей и инвесторов признались, что интересуются темой инвестиций так же, как и в прошлом году, а 6% — больше. Каждый пятый инвестор (21%) относит себя к консервативному типу, а каждый десятый (9%) — к агрессивному. При этом к потенциальным потерям при инвестировании готовы 6% опрошенных. 52% заявили, что не готовы рисковать, а 42% — оценивают потенциальные риски в зависимости от ситуации.
56% жителей Ростова-на-Дону делают сбережения. Из них 17% откладывают на протяжении 4−5 лет, 23% — на протяжении 6−10 лет, а 8% и вовсе формируют капитал на горизонте 10 лет.
Приоритетами сбережений ростовчане назвали покупку жилья себе или детям (21%), приобретение автомобиля (22%), образование (13%). 7% формируют финансовую подушку безопасности, 9% копят на отпуск, а 8% — на будущую пенсию. Ещё 5% опрошенных откладывают на лечение.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«По данным нашего исследования, в среднем в 2026 году россияне ждут от финансовых инструментов доходность 17,5% годовых. Хотя банковские вклады и остаются самым массовым инструментом, часть населения понимает, что нужно использовать инвестиционные и накопительные инструменты, чтобы сегодня получить такую доходность. Люди смотрят в сторону альтернативных решений — ценных бумаг, паевых фондов, а также программы долгосрочных сбережений и полисов накопительного страхования, которые позволяют зафиксировать доходность на долгий срок. Это говорит о постепенном переходе от модели “сохранить” к более осознанной стратегии — распределять средства между разными инструментами под конкретные цели».
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «В Ростове-на-Дону 56% опрошенных респондентов делают сбережения на различные цели. Это примерно столько же, сколько и в среднем по стране. Сегодня финансовый рынок предлагает многочисленные способы формировать капитал для целей любой срочности. Например, можно откладывать с господдержкой по программе долгосрочных сбережений или фиксировать доходность с помощью накопительного страхования жизни. Выбрать подходящие инструменты можно как в отделении Сбера, так и дистанционно».
Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.
Источник: пресс-служба Сбербанка.