Сбер проанализировал, сколько жителей Ростова-на-Дону делают сбережения

12% сберегателей и инвесторов признались, что интересуются темой инвестиций так же, как и в прошлом году, а 6% — больше. Каждый пятый инвестор (21%) относит себя к консервативному типу, а каждый десятый (9%) — к агрессивному. При этом к потенциальным потерям при инвестировании готовы 6% опрошенных. 52% заявили, что не готовы рисковать, а 42% — оценивают потенциальные риски в зависимости от ситуации.