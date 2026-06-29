"Сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждём ещё бензин: Беспрозванных — о ситуации с топливом в регионе

«Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждём ещё бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки. Уверен, что эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время. Я лично на связи с руководителями топливных компаний», — написал губернатор.