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"Сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждём ещё бензин: Беспрозванных — о ситуации с топливом в регионе

Губернатор встретился в Москве с вице-премьером Александром Новаком.

Источник: Клопс.ru

В приоритете у региональных властей обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику. Аграрии должны получать бензин и дизель во время уборочной бесперебойно. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в понедельник, 29 июня.

«Дорогие калининградцы, ситуация с топливом действительно непростая. Я понимаю ваши тревоги и создавшийся ажиотаж. Мы делаем всё необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию. Сегодня работаю в Москве, и главный вопрос — обеспеченность региона топливом. Встретился с вице-премьером Александром Новаком. Обсудили ситуацию, обозначил запрос нашего региона», — написал глава региона.

По словам Беспрозванных, Владимир Путин лично включён в работу по стабилизации топливной ситуации в стране. Нефтеперерабатывающие заводы отправляют потребителям ранее накопленные объёмы, в июле производство будет увеличено. При этом действует полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

«Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждём ещё бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки. Уверен, что эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время. Я лично на связи с руководителями топливных компаний», — написал губернатор.

Федеральные власти взяли на особый контроль поставки топлива в Калининградскую область.

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