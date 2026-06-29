Ирландский журналист Боуз раскритиковал МИД Эстонии за слова об ударах ВСУ по РФ

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну за его комментарии об украинских атаках на российскую территорию. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.
В интервью газете Financial Times в понедельник, 29 июня, Цахкна отметил, что Эстония не одобряет пролет украинских беспилотников над своей территорией, однако не требует от Киева прекратить это, назвав падение украинских дронов на территории стран НАТО «приемлемой ценой» за удары украинских вооруженных сил по России.
— Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать, — написал Боуз в публикации.
22 июня в Эстонии нашли беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, начиненный пятью килограммами взрывчатки.
30 мая власти Эстонии установили на восточной границе первые устройства защиты от беспилотников. Стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов появились на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии.
А в ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Она затронула Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды.