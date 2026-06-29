Ирландский журналист Боуз раскритиковал МИД Эстонии за слова об ударах ВСУ по РФ

В интервью газете Financial Times в понедельник, 29 июня, Цахкна отметил, что Эстония не одобряет пролет украинских беспилотников над своей территорией, однако не требует от Киева прекратить это, назвав падение украинских дронов на территории стран НАТО «приемлемой ценой» за удары украинских вооруженных сил по России.