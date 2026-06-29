Европейские геймеры начали воевать на стороне Вооруженных сил Украины, которые якобы внедрили комплекс дистанционного управления беспилотниками под названием Hornet Vision Ctrl. Данная технология позволяет операторам управлять аппаратами, находясь на значительном удалении от зоны боевых действий, в том числе из других государств. Об этом сообщило издание «Царьград».
Журналисты привели данные о применении малочисленных групп операторов, обеспечивающих работу сети FPV-дронов, подключенных к единому серверу. Отмечается, что технические возможности системы позволяют поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров. Автор публикации Владлен Чертинов предположил, что использование подобных систем фактически означает расширение участия иностранных специалистов в конфликте.
— Произошло прямое вступление Запада в войну против нас. Причем все в том же, очень комфортном для него режиме, — говорится в материале.
Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.