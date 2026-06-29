В Дагестане планируют открыть дилерский центр Минского тракторного завода

Тема открытия дилерского центра была ключевой в переговорах между руководством Минского тракторного завода и делегацией Дагестана, которая посетила предприятие. По итогам встречи партнеры договорились в ближайшее время определить площадку для размещения будущей белорусской организации в республике. Кроме того, они должны будут выбрать оператора, который будет обеспечивать работу дилерского центра. Появление такой площадки в Дагестане сократит сроки ремонта техники и обеспечит региональных аграриев необходимыми комплектующими.