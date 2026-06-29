Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане планируют открыть дилерский центр Минского тракторного завода

Делегация республики провела переговоры с руководством зарубежного предприятия.

Источник: Национальные проекты России

Дилерский центр Минского тракторного завода планируют открыть в Дагестане, сообщили в администрации главы республики. Наращивание международного сотрудничества отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Тема открытия дилерского центра была ключевой в переговорах между руководством Минского тракторного завода и делегацией Дагестана, которая посетила предприятие. По итогам встречи партнеры договорились в ближайшее время определить площадку для размещения будущей белорусской организации в республике. Кроме того, они должны будут выбрать оператора, который будет обеспечивать работу дилерского центра. Появление такой площадки в Дагестане сократит сроки ремонта техники и обеспечит региональных аграриев необходимыми комплектующими.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше