В центральном парке Владикавказа обновили очистные сооружения

Ранее отстойники в парке были заполнены отложениями, часть конструкций пришла в негодность. Чтобы восстановить объект, необходимо было провести масштабную работу: очистить лотки от скопившегося ила, заменить старые шлюзы, выполнить пусконаладочные работы. В дальнейшем специалисты предприятия будут следить за качеством воды, проводить очистку, чтобы не допустить попадания наносов реки Терек в озеро.