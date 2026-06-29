В центральном парке Владикавказа обновили очистные сооружения

Специалисты республиканского предприятия водоснабжения и водоотведения в Северной Осетии — Алании провели реконструкцию очистных сооружений в центральном парке Владикавказа. Повышение качества коммунальных сетей — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики региона.
Ранее отстойники в парке были заполнены отложениями, часть конструкций пришла в негодность. Чтобы восстановить объект, необходимо было провести масштабную работу: очистить лотки от скопившегося ила, заменить старые шлюзы, выполнить пусконаладочные работы. В дальнейшем специалисты предприятия будут следить за качеством воды, проводить очистку, чтобы не допустить попадания наносов реки Терек в озеро.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.