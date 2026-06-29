Волгоградские врачи спасли 94-летнюю пациентку с патологией пульса

В больнице Фишера в Волжском врачи спасли 94-летнюю женщину с критической брадикардией. Как сообщили в комитете здровоохранения Волгоградской области, волжанку перевели из другого медучреждения города в опасном для ее жизни состоянии. У нее был зафиксирован крайне редкий пульс — всего 32 удара в минуту, из-за чего она периодически теряла сознание.