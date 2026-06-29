Обратившегося к Путину военного из Воронежа осудили за экстремистскую символику

До этого Александр Лунин уже записывал видеообращение к губернатору Воронежской области, в котором жаловался на отсутствие электричества в доме. Военный заявил, что власти отреагировали на его ролик лишь спустя неделю, и то благодаря депутату городской думы Воронежа и ветерану СВО Михаилу Гамбургу. Впоследствии стало известно, что он лично приезжал к бывшему военнослужащему, чтобы наладить контакт, однако его неадекватное эмоциональное состояние не позволило построить с ним конструктивный диалог. Как отмечал сам Лунин, они с господином Гамбургом «вместе воевали», а депутат в итоге оплатил подключение электроэнергии в размере 56 тыс. руб.