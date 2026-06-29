Омский производитель блочных контейнеров улучшит работу

«СибСвязьСтрой» — компания, выпускающая в Омске блочные контейнеры для технологического оборудования, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Предприятие стало десятой компанией из строительной отрасли региона, которая займется внедрением бережливых технологий.
Рабочая группа совместно с экспертами регионального центра компетенций проведет диагностику производственного потока и выявит потери. Цель — повысить производительность труда на 5%. Отработанные решения затем внедрят на других участках.
«Участие в федеральном проекте для нас — это возможность повысить компетенции сотрудников, максимально вовлечь персонал и снизить себестоимость продукции. Прекрасно понимаем, какая вокруг конкурентная среда. Снижение издержек — это возможность больше платить людям», — отметил генеральный директор ООО «СибСвязьСтрой» Александр Колупанов.
Федеральный проект уже объединил 96 омских предприятий. Среди участников из строительной отрасли — компания «Строительные материалы Сибири», «Омус-1», ЖБИ № 7, комбинат пористых материалов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.