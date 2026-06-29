Омский производитель блочных контейнеров улучшит работу

«Участие в федеральном проекте для нас — это возможность повысить компетенции сотрудников, максимально вовлечь персонал и снизить себестоимость продукции. Прекрасно понимаем, какая вокруг конкурентная среда. Снижение издержек — это возможность больше платить людям», — отметил генеральный директор ООО «СибСвязьСтрой» Александр Колупанов.