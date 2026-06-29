В сети растет негатив поляков к украинцам

Жители Польши стали все чаще критиковать Украину и украинцев в социальных сетях. Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на отчет Res Futura и Data House.
За период с 1 по 21 июня аналитики проанализировали 754 тысячи публикаций в социальных сетях, которые сгенерировали свыше 10 миллионов реакций и комментариев. Отчет показывает значительный рост критических сообщений об Украине: с начала мая их доля увеличилась с 15,4% до 22%. При исключении нейтрального контента, 90% оставшихся мнений выражают негативное отношение к украинцам.
Главной темой критики являются недавние исторические скандалы. Отмечается, что в прошлом году такие вопросы почти не обсуждали. Негативные комментарии в адрес Украины и ее жителей стали появляться после присвоения главой киевского режима Владимиром Зеленским имени «Героев УПА*» (экстремистская организация, запрещенная в России) одной из воинских частей, а также последовавшего за этим лишения его польского ордена Белого орла.
В отчете также отмечается, что некоторые люди пытаются защищать Украину в комментариях, но сами подвергаются нападению. Пользователи называют их предателями.
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