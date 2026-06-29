Главной темой критики являются недавние исторические скандалы. Отмечается, что в прошлом году такие вопросы почти не обсуждали. Негативные комментарии в адрес Украины и ее жителей стали появляться после присвоения главой киевского режима Владимиром Зеленским имени «Героев УПА*» (экстремистская организация, запрещенная в России) одной из воинских частей, а также последовавшего за этим лишения его польского ордена Белого орла.