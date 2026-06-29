Беспрозванных: Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки топлива в Калининградскую область

Власти договорились об увеличении поставок топлива в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Дорогие калининградцы, ситуация с топливом действительно непростая. Я понимаю ваши тревоги и создавшийся ажиотаж. Мы делаем все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию», — сообщил глава региона.
Он отметил, что Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей. «На многих заправках в регионе очереди за топливом, в основном за бензином, не всегда в наличии нужная марка. Бензин на заправках заканчивается быстро, топливные операторы перестраивают графики подвоза», — подчеркнул Беспрозванных. Он добавил, что ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт.
Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждём ещё, бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки. Приоритет для нас — обеспечить им общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику. У аграриев начинается уборочная — они должны получать топливо бесперебойно, — отметил губернатор.
По его словам, на преодоление таких трудностей «необходимо время». Беспрозванных находится на связи с руководителями топливных компаний.
Ранее губернатор встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком. Основной темой чиновников стало обеспечение региона топливом. На мероприятии обсудили, что крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в Калининградскую область. На встрече также отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, «рынок насыщается нефтепродуктами».
Уже больше недели местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.
Власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта.