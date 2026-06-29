Глеб Никитин пригласил нижегородцев и гостей региона в Городец на фестиваль «Мастера Золотого кольца»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX пригласил жителей и гостей региона на фестиваль «Мастера Золотого кольца» (6+), который пройдёт в Городце 18−19 июля.
На площадках фестиваля будут работать мастер‑классы по народным художественным промыслам, где каждый сможет попробовать создать изделие своими руками; также запланированы выступления творческих коллективов и дегустация традиционной волжской кухни.
Губернатор отметил, что одной из ключевых задач фестиваля является включение Городца в маршрут «Золотое кольцо», а сам проект получил поддержку на уровне вице‑премьера Дмитрия Чернышенко.
В этом году отмечается 90‑летие фабрики «Городецкая роспись», что делает мероприятие особенно знаковым, добавил губернатор. Программа завершается вечерним концертом с народными хитами и популярными треками, в числе исполнителей — Митя Фомин.
«Уверен, что фестиваль “Мастера Золотого кольца” — лучший способ провести выходные с семьей или друзьями в хорошей атмосфере. Приезжайте, чтобы вместе ощутить тепло народных традиций и создать воспоминания, которые останутся в сердце!» — призвал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч зрителей посетили фестиваль «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде.