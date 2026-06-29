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Разведка Литвы не увидела признаков того, что РФ готовится напасть на Прибалтику

Литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Об этом сообщило LRT со ссылкой на Минобороны страны.

Литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Об этом сообщило LRT со ссылкой на Минобороны страны.

— В настоящее время нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии, — говорится в материале.

Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки.

Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у России нет территориальных претензий к странам Североатлантического альянса (НАТО).

Президент Чехии Петр Павел в конце апреля предложил России провести «ограниченные военные действия» на территории стран Прибалтики, чтобы унизить Североатлантический альянс (НАТО) и продемонстрировать его бесполезность.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о готовности российской стороны ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют ее предупреждение касательно предоставления своего воздушного пространства для украинских дронов.

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