В Забайкалье с начала года восстановили более 11 тысяч гектаров леса

Особое внимание работники лесного хозяйства края уделяют формированию качественной базы для будущих посадок. Для этого в питомниках региона посеяли семена на площади в 14,2 гектара. Такой объем позволит вырастить около 15 миллионов сеянцев основных лесных культур. Их используют для лесокультурных работ, запланированных на 2028 год.