В Забайкалье с начала года восстановили более 11 тысяч гектаров леса

Мероприятия по восстановлению лесного фонда проводят на территории Забайкальского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего с начала 2026 года работы выполнили на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.
Особое внимание работники лесного хозяйства края уделяют формированию качественной базы для будущих посадок. Для этого в питомниках региона посеяли семена на площади в 14,2 гектара. Такой объем позволит вырастить около 15 миллионов сеянцев основных лесных культур. Их используют для лесокультурных работ, запланированных на 2028 год.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.