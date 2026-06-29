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Новак обсудил обеспечение Калининградской области и Дагестана топливом

Новак: российские НПЗ работают на максимальной загрузке.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных и врио главы Дагестана Федором Щукиным обеспечение регионов топливом, сообщило правительства.

«Основной темой встречи стало обеспечение региона топливом», — отмечается в сообщении кабмина о беседе Новака с губернатором Калининградской области.

В правительстве напомнили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки бензина и дизтоплива в Калининградскую область.

Этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей, здесь приоритет — обеспечение общественного транспорта, социальных служб, сельскохозяйственной техники, подчеркнули в кабмине.

Новак также провел встречу с врио главы Дагестана Федором Щукиным.

«Особое внимание уделили текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами», — сообщило правительство.

Уточняется, что в числе приоритетных задач входит координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, оперативный мониторинг ситуации и принятие системных решений для сохранения стабильности на рынке.

Было отмечено, что устойчивое снабжение региона необходимыми ресурсами имеет ключевое значение для бесперебойной работы транспортной, сельскохозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Также стороны обсудили социально-экономическое развитие Дагестана, стабильность работы электросетевого комплекса, мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности региона, а также реализацию значимых инфраструктурных проектов.

В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива — для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.

Новак в конце июня в дополнение к этому поручил проработать дальнейшие меры поддержки топливного рынка.

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