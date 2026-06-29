Новак обсудил обеспечение Калининградской области и Дагестана топливом

В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива — для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.