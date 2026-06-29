В Кемерове отремонтируют сцену Театра для детей и молодежи

Механизированная модернизированная сцена появится в Театре для детей и молодежи в Кемерове, сообщили в администрации города. Обновление учреждений культуры отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
В сцену внедрят механизм поворотного круга. Благодаря этому, например, можно будет быстрее менять объемные декорации. Это значит, что спектакли станут зрелищнее, динамичнее и разнообразнее. Кроме того, на сцене появится новое прочное покрытие.
На данный момент специалисты готовят основание под поворотный круг. В ближайшее время они приступят к сценическому электроснабжению. Механизм привезут из Москвы уже в июле. После этого специалисты сразу приступят к его установке и настройке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.