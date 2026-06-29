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Жительница Азербайджана родила ребенка в 63 года

Жительница Азербайджана стала матерью в 63 года после 38 лет неудачных попыток забеременеть.

Жительница Азербайджана стала матерью в 63 года после 38 лет неудачных попыток забеременеть. Об этом в социальных сетях рассказал доктор медицинских наук Натиг Магеррамов.

«С Божьей помощью мы провели лечение, и наша 63-летняя пациентка после долгих лет ожидания взяла на руки своего ребенка», — написал он.

Хотя пол новорожденного пока держится в секрете, на видео, выложенном Магеррамовым, запечатлена радостная мать, держащая младенца в розовом конверте. Она спускается по лестнице, где её встречают с поздравлениями по случаю выписки из роддома.

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