Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце

Митя Фомин выступит в завершение фестиваля.

Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в МАХ-канале.

Фестиваль состоится в Городце 18−19 июня. Ключевая тема — включение Городца в «Золотое кольцо». Все желающие смогут увидеть выступления творческих коллективов, создать шедевр на мастер-классах и попробовать традиционную волжскую кухню.

Митя Фомин выступит в завершение фестиваля.

«Уверен, что фестиваль “Мастера Золотого кольца” — лучший способ провести выходные с семьей или друзьями в хорошей атмосфере», — написал Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше