Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце

Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в МАХ-канале.
Фестиваль состоится в Городце 18−19 июня. Ключевая тема — включение Городца в «Золотое кольцо». Все желающие смогут увидеть выступления творческих коллективов, создать шедевр на мастер-классах и попробовать традиционную волжскую кухню.
Митя Фомин выступит в завершение фестиваля.
«Уверен, что фестиваль “Мастера Золотого кольца” — лучший способ провести выходные с семьей или друзьями в хорошей атмосфере», — написал Никитин.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
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