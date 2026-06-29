Нижегородское «Торпедо» объявило о назначении Альберта Логинова тренером защитников

«Альберт Леонидович — опытный специалист, который помимо богатой хоккейной практики глубоко погружен в теорию игры, много работает над видеоанализом и постоянно развивается. Наш выбор обусловлен, главным образом, мнением главного тренера Алексея Геннадьевича Исакова, который имеет четкое представление об обновленном составе штаба и распределении обязанностей. Мы уверены, что под его руководством команда успешно выполнит поставленные задачи. Желаем Альберту Леонидовичу плодотворной работы, новых успехов и побед вместе с “Торпедо”!» — заявил генеральный директор клуба Евгений Забуга, комментируя назначение специалиста.