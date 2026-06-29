Нижегородское «Торпедо» объявило о назначении Альберта Логинова тренером защитников

Хоккейный клуб «Торпедо» официально сообщил о расширении тренерского штаба. К команде специалистов присоединился Альберт Логинов, который будет курировать работу с защитниками.
В своей игровой карьере новый наставник становился бронзовым призёром Межнациональной хоккейной лиги в 1996 году и Континентального Кубка в 1999-м.
Карьера тренера началась в 2006 году. За это время Альберт Логинов успел поработать со многими российскими клубами: ижевской «Ижсталью», пермскими «Молотом-Прикамье» и «Молотовом», МХК «Челны», курганским «Зауральем», череповецкой «Северсталью», новокузнецким «Металлургом», воронежским «Бураном» и пензенским «Дизелем». Под его руководством команды добивались значительных успехов — вместе с клубом из Перми специалист завоевал бронзу чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а возглавляя штаб «Зауралья» дошёл до полуфинала престижного «Кубка Петрова».
«Альберт Леонидович — опытный специалист, который помимо богатой хоккейной практики глубоко погружен в теорию игры, много работает над видеоанализом и постоянно развивается. Наш выбор обусловлен, главным образом, мнением главного тренера Алексея Геннадьевича Исакова, который имеет четкое представление об обновленном составе штаба и распределении обязанностей. Мы уверены, что под его руководством команда успешно выполнит поставленные задачи. Желаем Альберту Леонидовичу плодотворной работы, новых успехов и побед вместе с “Торпедо”!» — заявил генеральный директор клуба Евгений Забуга, комментируя назначение специалиста.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» подписало двукратного обладателя Кубка Гагарина Павла Красковского.